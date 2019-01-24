Alışveriş Festivali Kepez’de başlıyor

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Antalya'nınKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla esnafa söz verdiği 'Alışveriş Festivali' başlıyor. Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı'nda 26 Ocak'da başlayacak festival, 2 Şubat'ta sona erecek.Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor. Festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de yer alacak. Festival çerçevesinde bir de 26-27 Ocak'ta 'Kar Festivali' de düzenlenecek. Festival için Beydağları ve Saklıkent'ten 300 metre küp kar sevkiyatı yapılacak.Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliği ile Türkiye'de tüm bakanlıkların verdiği hibe, teşvik ve destekler kitapçık haline getirildi. Birçok hibe, destek ve teşvik kaleminin yeterince değerlendirilemediğini ifade eden MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, "Oda üyelerimiz kamu kurumlarının verdiği hibe, teşvik ve desteklere başvurarak faydalanabilirler" dedi.