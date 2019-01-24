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Başkan Türel doğu ilçelerinde

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Başkan Türel doğu ilçelerinde
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya ve Gazipaşa ilçelerine çıkarma yaptı. AK Parti Gazipaşa 3'üncü kademe teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarıyla seçim koordinasyon toplantısı yapan Türel, daha sonra Alanya ve Gazipaşa'da esnaf ve vatandaşlarıı ziyaret etti. Başkan Türel'e, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in yanı sıra belediye başkan adayları de eşlik etti. Türel, Gazipaşa Havalimanı taksi durağı ile Gazipaşa Minibüsçüler ve Küçük Otobüsçüler Kooperatifi'ni de ziyaret ederek ulaşım esnafının sorunlarını dinledi.
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Başkan Türel doğu ilçelerinde
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