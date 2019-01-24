Ege’de boğulduk

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 3-3'ün rövanşında Göztepe'ye konuk oldu. Galip gelip tur atlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılarda evdeki hesap İzmir'de tutmadı.
Defans ve kaleci hatasından kaynaklanan gollerle Akrep, rakibine 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Yağmur altında başlayan maçta Göztepe'nin ilk golü 21. dakikada Osman'ın kendi kalesine atmasıyla geldi: 1-0.
Ev sahibi sarı-kırmızılı takımın ikinci golü 39. dakikada kaleci Ferhat'ın ceza sahasını erken terk etmesi nedeniyle atıldı. 3. GOL DENİZ'DEN Serdar, kaleci Ferhat'ın üzerinden aşan topu boş kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada tüm silahlarını sahaya
süren İzmir ekibinin teknik
direktörü Kemal Özdeş'in takımı,
66. dakikada Deniz Kadah'ın ayağından
3'üncü golü bularak çeyrek
finalin kapısını araladı. DOĞUKAN BAYILDI İkinci yarıda rakibi Titi ile çarpışan Doğukan Sinik bir süre oyuna devam etti ancak baygınlık geçirerek oyundan çıktı.
Karşılaşmanın son bölümlerinde
varlık gösteremeyen Antalyaspor,
kupaya veda ederek evine
döndü. TAKIMI FERHAT YAKTI
Kaleci
Ferhat Kaplan'ın yaptığı hatalar dikkat çekti. İlk maçta skor 2-0 iken yaptığı hata ile Göztepe'nin oyuna tutunmasını sağlayan Ferhat Kaplan, İzmir'de oynanan karşılaşmada da atılan ilk 2 golde hatalarıyla mağlubiyette başrol oynadı.