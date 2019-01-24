Ege’de boğulduk

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 3-3'ün rövanşında Göztepe'ye konuk oldu.Defans ve kaleci hatasından kaynaklanan gollerle Akrep, rakibine 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Yağmur altında başlayan maçtaEv sahibi sarı-kırmızılı takımın ikinci golü 39. dakikada kaleci Ferhat'ın ceza sahasını erken terk etmesi nedeniyle atıldı.Karşılaşmada tüm silahlarını sahayasüren İzmir ekibinin teknikdirektörü Kemal Özdeş'in takımı,66. dakikada Deniz Kadah'ın ayağından3'üncü golü bularak çeyrekfinalin kapısını araladı.Karşılaşmanın son bölümlerindevarlık gösteremeyen Antalyaspor,kupaya veda ederek evinedöndü.KaleciFerhat Kaplan'ın yaptığı hatalar dikkat çekti. İlk maçta skor 2-0 iken yaptığı hata ile Göztepe'nin oyuna tutunmasını sağlayan Ferhat Kaplan, İzmir'de oynanan karşılaşmada da atılan ilk 2 golde hatalarıyla mağlubiyette başrol oynadı.