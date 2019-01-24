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Ege’de boğulduk

, 3-3’ün rövanşında ’ye farklı mağlup olarak, ’na son 16 turunda veda etti. Göz Göz’e biletini Osman (k.k.), Serdar ve Deniz’in golleri getirdi

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Ege’de boğulduk
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 3-3'ün rövanşında Göztepe'ye konuk oldu. Galip gelip tur atlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılarda evdeki hesap İzmir'de tutmadı. Defans ve kaleci hatasından kaynaklanan gollerle Akrep, rakibine 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Yağmur altında başlayan maçta Göztepe'nin ilk golü 21. dakikada Osman'ın kendi kalesine atmasıyla geldi: 1-0. Ev sahibi sarı-kırmızılı takımın ikinci golü 39. dakikada kaleci Ferhat'ın ceza sahasını erken terk etmesi nedeniyle atıldı.

3. GOL DENİZ'DEN
Serdar, kaleci Ferhat'ın üzerinden aşan topu boş kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmada tüm silahlarını sahaya süren İzmir ekibinin teknik direktörü Kemal Özdeş'in takımı, 66. dakikada Deniz Kadah'ın ayağından 3'üncü golü bularak çeyrek finalin kapısını araladı.

DOĞUKAN BAYILDI
İkinci yarıda rakibi Titi ile çarpışan Doğukan Sinik bir süre oyuna devam etti ancak baygınlık geçirerek oyundan çıktı. Karşılaşmanın son bölümlerinde varlık gösteremeyen Antalyaspor, kupaya veda ederek evine döndü.

TAKIMI FERHAT YAKTI
Kaleci Ferhat Kaplan'ın yaptığı hatalar dikkat çekti. İlk maçta skor 2-0 iken yaptığı hata ile Göztepe'nin oyuna tutunmasını sağlayan Ferhat Kaplan, İzmir'de oynanan karşılaşmada da atılan ilk 2 golde hatalarıyla mağlubiyette başrol oynadı.
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Ege’de boğulduk
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