Elmalılar havuzda yüzme dersi alıyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hamdi Yazır Kültür Merkezi bünyesindeki kapalı yüzme havuzu ve ASFİM'den 8 ayda 915'i kadın, 548'i çocuk toplam 2 bin 248 vatandaş ücretsiz faydalandı. Elmalılılar profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme keyfi yaşadı.Elmalı Kültür Merkezi'nde Kapalı Yüzme Havuzu'nun yanı sıra mesleki eğitim kursları, fitness ve aerobik salonu, buhar odası, sauna, derslikler, seminer alanı ve taziye kabul salonu yer alıyor. Tesislerden 7 yaş üzeri herkes faydalanabiliyor.