Elmalılar havuzda yüzme dersi alıyor

Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hamdi Yazır Kültür Merkezi bünyesindeki kapalı yüzme havuzu ve ASFİM'den 8 ayda 915'i kadın, 548'i çocuk toplam 2 bin 248 vatandaş ücretsiz faydalandı. Elmalılılar profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme keyfi yaşadı. Vatandaşa ücretsiz spor yapma imkanı sunulan kapalı yüzme havuzunda profesyonel eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, Elmalıların sosyal hayatına da renk katıyor.
Elmalı Kültür Merkezi'nde Kapalı Yüzme Havuzu'nun yanı sıra mesleki eğitim kursları, fitness ve aerobik salonu, buhar odası, sauna, derslikler, seminer alanı ve taziye kabul salonu yer alıyor. Tesislerden 7 yaş üzeri herkes faydalanabiliyor.