Hedef kazanmak

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0 sonuçlanan maçın rövanşında çıkacakları Kasımpaşa karşılaşması öncesi İstanbul'a tur için gittiklerini söyledi. Bugün'dan canlı yayınlanacak maç için Yalçın, "3 günde 2 maça çıkıyoruz. Kasımpaşa ve Sivasspor maçları zorluydu ve tempoluydu ama takımın fizik gücü iyi. Biz çeyrek finale yükselmek istiyoruz, başka bir planımız yok" dedi.Kupada zorlu bir rövanş oynayacaklarının altını çizen Sergen Yalçın,ifadelerini kullandı.Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan başarılı teknik adam,Biz iyi sonuçlar alarak orta grubun içine girmek istiyoruz. Bu yüzden ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü puan durumu olarak biraz aşağılardayız ama 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte kim ne yapar, kim kazanır, kim yukarılara çıkar kestirmek gerçekten zor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Alanyaspor'u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz" ifadelerini kullandı.