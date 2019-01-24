Hedef kazanmak

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0 sonuçlanan maçın rövanşında çıkacakları Kasımpaşa karşılaşması öncesi İstanbul'a tur için gittiklerini söyledi. Bugün A SPOR
'dan canlı yayınlanacak maç için Yalçın, "3 günde 2 maça çıkıyoruz. Kasımpaşa ve Sivasspor maçları zorluydu ve tempoluydu ama takımın fizik gücü iyi. Biz çeyrek finale yükselmek istiyoruz, başka bir planımız yok" dedi. FARKLI KADRO ÇIKACAK
Kupada zorlu bir rövanş oynayacaklarının altını çizen Sergen Yalçın, "Kasımpaşa güçlü bir takım ama biz kupada devam etmek istiyoruz. İyi konsantre olacağız. Bu maçta farklı oyuncularla oynayacağız. Sivasspor'a karşı oynayan kadrodan 5-6 oyuncu farklı olacak, onu planlıyoruz. Çünkü pazartesi günü de çok zor bir deplasman olan Ankaragücü ile oynayacağız. İki maçı beraber düşünüyoruz"
ifadelerini kullandı. KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan başarılı teknik adam, "İkinci yarının başı ve kalan haftalar için yorum yapmak zor. Hem üst seviyelerde, hem orta seviyelerde, hem de aşağıda büyük bir küme düşmeme savaşı var.
Biz iyi sonuçlar alarak orta grubun içine girmek istiyoruz. Bu yüzden ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü puan durumu olarak biraz aşağılardayız ama 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte kim ne yapar, kim kazanır, kim yukarılara çıkar kestirmek gerçekten zor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Alanyaspor'u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz" ifadelerini kullandı.