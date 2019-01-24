Öğrencilerden Afrin’e yardım

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Antalya'nınEnvar Okulları Ortaokulu bünyesindeki beden eğitimi öğretmeni Akın Bilgin'in başlattığı Afrin'deki Türkmen çocuklara yardım kampanyası hedefine ulaştı. Envar Koleji Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, bot, mont ve çeşitli kıyafetler ile kitap, kırtasiyeden oluşan 50 kolilik desteğin yola çıktığını anlattı.Arslan, "Öğrencilerimiz, ellerinde olanı paylaşmak, orada yaşayan kardeşlerinin dertleriyle dertlenip, sıkıntılarını kendi sıkıntıları görerek bu kampanyada büyük özveri gösterdi" dedi.