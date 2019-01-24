Rujumu sürmeden podyuma çıkmam

BUGÜN NELER OLDU

Ailesinin ilk zamanlardiyerek antrenmana gitmesine izin vermediği, tanıdıklarının dadediği 18 yaşındaki Güllünaz Çoğul, halter yapan kadınlara yönelik ön yargıyı yıkmak için çıktığı podyumda şampiyonluklar hedefliyor. Osmaniye'de 3 yıl önce haltere başlayan Güllünaz Çoğul'a, ailesi ilk zamanlar halterin erkek sporu olduğu düşüncesiyle izin vermedi.İkinci yılında Türkiye şampiyonalarına katılan Güllünaz, dördüncülük ve üçüncülük elde etti.Kadın sporcuların başarısıyla halterde adından söz ettirebileceğini vurgulayan Güllünaz, "Dışarıdan bakıldığında 'Halter mi yapıyorsun, podyuma mı çıkacaksın' diyenler çok oluyor ama ben podyuma çıkıp, gücümüzü göstermek istiyorum" diye konuştu.