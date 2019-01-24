Taha rahat nefes alacak

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Antalya'damakineye bağlı hayatını sürdüren 4 yaşındaki minik Taha için başlatılan yardım kampanyası sonuç verdi. İhtiyaç olan 35 bin TL yardımseverlerin katkısıyla kısa sürede toplandı. Gültekin-Necla Gümüştekin (37) çiftinin 4.5 yaşındaki oğulları Taha Gümüştekin, anne karnında kordon dolanması sonucu nörolojik epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Soluk borusuna giden bir delik açılması yöntemiyle makineye bağlı nefes alabilen Taha, beslenme, solunum ve kalp olmak üzere 5 cihazla yaşama tutunuyor.Anne Necla Gümüştekin, çocuğunun tedavisi için işini bırakmak zorunda kalırken, Antalya'ya gelince işsiz kalan baba Gültekin Gümüştekin, önce arabasını, ardından da evlilik yüzüğünü bile satmak zorunda kaldı. Taha'nın nefes almasını kolaylaştıracak 35 bin TL'lik cihaz için yardım kampanyası başlattı. Minik Taha için kampanya sonuç verdi ve 35 bin TL kısa sürede toplandı.