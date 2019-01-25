Annemi Ekrem amca vurdu

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Antalya'dakendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 36 yaşıhdaki Ziynet Terzi'yi, 8 yaşındaki oğlu M.C.T.'nin gözü önünde öldüren 61 yaşıhndaki Ekrem Çatal'ın yargılanmasına devam edildi. M.C.T. ifadesinde annesini Ekrem Çatal'ın öldürdüğünü söyledi.Dava Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen M.C.T.'nin Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesi mahkemeye sunuldu. M.C.T. , yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin Ekrem Çatal olduğunu söyledi. Annesiyle birlikte bankaya gittiklerini anlatan M.C.T., "Annemle oradan okula geçecektik. Arabamızın önünü bir araç kesti ve içinden biri çıktı. Annemi öldüren kişi Ekrem Çatal'dır. Onu daha önceden onu tanıyorum. Ekrem amcanın annemin çalıştığı işyerinin arkasında kafesi vardı. Annemi öldürdükten sonra ben oradan kaçtım" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Katil zanlısı Çatal'ın Ziynet T.'yi ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edildi.Olay, 5 Ekim 2018'de Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi'nde yaşandı. Oğlunu okula götüren Ziynet Terzi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal, 4 gün sonra yakalandı.