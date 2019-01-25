Antalya OSB’de kütüphane açıldı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaOrganize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) kütüphane kurdu. Bölge Müdürlüğü tarafından idari hizmet binası içerisinde kurulan kütüphaneye 'Bizim Kütüphane' adı verildi. Sanayiciler, firma ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının bağışladığı kitapların yer aldığı kütüphane için yaklaşık bin adet kitap toplandı. Kütüphanenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna belirten AOSB Başkanı Ali Bahar, "Bilginin hüküm sürdüğü bir çağdayız. Kütüphanemiz, paylaşarak büyüyen, çoğalan bir anlayış ile kurulduur" dedi.