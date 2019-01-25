ANTBİRLİK’te gündem ucuza satılan 13 arsa

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AntalyaPamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) yılın ilk genel kurul toplantısını yaptı. Toplantıya Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıçı, üreticiler ve davetliler katıldı.ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz, depolarda bulunan ve satmak için piyasa koşullarının düzelmesi beklenen 2 bin 100 ton pamuğu satarak çiftçiye 2019 yılının ilk fark ödemesini yapacaklarını belirtti. ANTBİRLİK'i 90 milyon TL borçla aldıklarını hatırlatan Yavuz, "Bankaya gidiyoruz, ödeme gelmiş banka para vermiyor. İpoteksiz bir metrekare yer kalmamış" dedi. Önceki yönetimin 70-80 bin TL'ye kuruma ait arsaları sattığını ifade eden Yavuz, "13 tane arsayı 3 yılda satmışlar. Bunların Genel Kurul'da kararını alıp sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Seval Yasak Dizerkonca ise, "Allah çiftçinin hakkını bir kuruş yiyene o parayı hayır etmez. Ben de bir çiftçinin kızıyım. Ben de pamuk çapaladım. Sizin haklarınızı çok iyi biliyorum. Siz de haklarınızın arkasında olun" dedi.