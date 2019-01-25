Cadde için referandum

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya'da bir özel televizyonda yaklaşan seçimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. AK Parti'nin yeni hizmet binasında bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen canlı yayında Türel, Alanya'yla ilgili projelerini açıkladı.En merak edilen konuların başında Alanya'nın kalbi konumunda olan Atatürk Caddesi'ndeki düzenleme oldu. Trafik ve otopark sorunu olan caddeyle ilgili üç proje hazırladıklarını duyuran Türel, "Bu projenin hangisini uygulayacağımızı Atatürk Caddesi üzerinde evi ve işyeri olan vatandaşlarımıza İlçe Seçim Kurulu nezaretinde yapacağımız referandumla soracağız ve hangi proje istenirse onu uygulayacağız" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nın Alanya'nın gelişmesi için devam edeceğini anlatan Türel, projeler hakkında da bilgi verdi. Türel, "Mahmutlar'a 164 milyon TL'lik yatırımla arıtma ve içme suyu getirdik. 'Pis kokan Mahmutlar'ın yerinde artık 'Mis kokan Mahmutlar' var. Alanya'da yeni alt geçit ve üst geçit projelerimize seçimin hemen ardından başlıyoruz" dedi.Başkan Türel seçim koordinasyon toplantıları kapsamında Alanya 3'üncü kademe teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarıyla da bir araya geldi. Türel daha sonra AK Parti Alanya teşkilatında bugüne kadar görev alan belde başkanları ile bir araya geldi. Türel Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.