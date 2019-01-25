Düğmeli Evler turist çekiyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınİbradı ve Akseki bölgesi 2018'de turizme doydu. Yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 62 artış yaşanan bölge, 2018'de 40 bin ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilerin öncelikli uğrak yeri ise özellikle düğmeli evlerin bulunduğu Ormana Mahallesi oldu. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan gelen misafirlere ev sahipliği yapan Ormana bölgesi yerli turistlerin de gözdesi oldu.Bölgede devam eden düğmeli ev restorasyon çalışmaları tamamlandığında bahar ayından itibaren günübirlik ve konaklamalı turistlerle bu yıl hedef 50 bin turist olarak belirlendi.