Dükkan hayali hırsızlık yaptırdı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'datavuk dönerci açmak için 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çalan M.A.D. yakalandı. M.A.D.'in, hırsızlıklarda kullandığı iki motosikleti de çaldığı ortaya çıktı. Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki 9 restoranda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlık olaylarını M.A.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.A.D.'nin iki motosikletle birlikte 9 restorandan tabak, çatal, kaşık gibi restoran malzemeleri çaldığı belirlendi.