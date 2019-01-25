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Dükkan hayali hırsızlık yaptırdı

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Dükkan hayali hırsızlık yaptırdı
Antalya'da tavuk dönerci açmak için 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çalan M.A.D. yakalandı. M.A.D.'in, hırsızlıklarda kullandığı iki motosikleti de çaldığı ortaya çıktı. Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki 9 restoranda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlık olaylarını M.A.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.A.D.'nin iki motosikletle birlikte 9 restorandan tabak, çatal, kaşık gibi restoran malzemeleri çaldığı belirlendi.
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Dükkan hayali hırsızlık yaptırdı
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