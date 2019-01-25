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Faturayı bireysel kesti...

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Faturayı bireysel kesti...
Ziraat Türkiye Kupasıa'nda 3-3'ün rövanşında önceki akşam İzmir'de Göztepe'ye 3-0 yenilerek kupaya veda eden Antalyaspor'da fatura futbolculara kesildi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yenilginin bireysel hatalardan kaynaklandığını söyledi. Korkmaz, "Üç golü de bireysel hatalardan yedik. Bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Futbolda ne yazık ki bunlar var. Önemli olan pozisyon hatası yapmamak. Artık bu müsabaka geride kaldı. Bundan sonra ligde var olacağız. Hatalarımızı düzeltmek için çalışacağız" diye konuştu.

KONYA HAZIRLIĞI
Bu arada ligde Pazar günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, dün öğleden sonra fırtına nedeniyle salonda çalıştı. Kupa maçında görev yapan futbolcuların morallerinin oldukça bozuk olduğu dikkat çekti.
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Faturayı bireysel kesti...
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