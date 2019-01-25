Faturayı bireysel kesti...

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupasıa'nda 3-3'ün rövanşında önceki akşam İzmir'de Göztepe'ye 3-0 yenilerek kupaya veda eden Antalyaspor'da fatura futbolculara kesildi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yenilginin bireysel hatalardan kaynaklandığını söyledi. Korkmaz,diye konuştu.Bu arada ligde Pazar günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, dün öğleden sonra fırtına nedeniyle salonda çalıştı. Kupa maçında görev yapan futbolcuların morallerinin oldukça bozuk olduğu dikkat çekti.