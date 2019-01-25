Felaketi yaşadık

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da önceki akşam başlayan yağış ve fırtına 2 kişinin ölümüne neden olurken, bir kişi ise kayboldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde rüzgarın saatteki hızının 100.5 kilometreye ulaştığı, metrekareye 240 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum, fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 üniversite öğrencisinin derede kaybolduğunu söyledi. Felakette 4'ü ağır 16 kişi de yaralandı.Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi'nde denizde başlayan hortum, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu. Antalya- Kumluca yolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kumluca'nın Karşıyaka Mahallesi'nde Berivan Karakeçi (13) rüzgarın çatıdan uçurduğu saç parçasının başına çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.Kemer'de içerisinde 20 yaşında Kader Buse Acar ile annesi Ayfer Acar'ın olduğu otomobil hortum nedeni ile Ağva Deresine uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkarıldı. Buse ise sel sulakrına kapılarak kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip ve dalgıç sevk edildi.Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortum tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtı. Konyaaltı sahiline ise dev dalgalar vurdu. Dalgaların taşıdığı taş parçaları nedeniyle yol bir süre tarfiğe kapandı. Antalya Havalima'nda uçuşlar kısa süre durdu.Serik ilçesinde emekli makine mühendisi İsmail Durukan (75), soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı ancak yağmur suyuyla dolan 7 metrelik çukura düşerek, hayatını kaybetti. Kemer Devlet Hastanesi, fırtınada zarar gördü. Fırtına nedeniyle hastanenin camların büyük bölümü kırılarak hasar gördü.