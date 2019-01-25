Gümrüğün muhafızları

BUGÜN NELER OLDU

BatıAkdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, son teknoloji cihazlar kullanarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışıp kaçakçılara göz açtırmıyor. Denizde botla devriye görevi yürüten, mobil x-ray ve bagaj tarama sistemleriyle narkotik, kimyasal maddeler ve kaçak ürünleri tespit ediyor, kaçakçılara göz açtırmıyor. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü için kapılarını basına açtı.Dedektör köpeklerin de eşlik ettiği aramalarda 2018 yılında 243 bin 121 otomobil, 16 bin 384 yat, 34 bin 598 tır, 8 bin 916 gemi ve 183 bin 223 uçak ile 172 bin 875 konteynere denetim yapıldı. Yasa dışı eşya trafiği ve kaçakçılıkla mücadelede kapsamında 162 operasyonda 8 milyon 671 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Yakalanan eşyalar arasında bitcoin makineleri, otomobil, gümüş, pırlanta, taşlı takılar, gıda takviyesi, kürk, kehribar taşı, tohum, kozmetik ürünler, implant ve uyuşturucu madde yer aldı.