İyilik hareketi 41 kediyi kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Antalyalıhayvansever Gülfem Özen, kış gününde sokakta kalan sahipsiz hayvanlara sıcak yuva buldu. Evinde 4 kedi ve bir köpeğe bakan Özen, sıcaklığın 1 dereceye düştüğü kentte tüm Türkiye'ye örnek bir çalışma başlattı. Sokakta kalan ve donmak üzere olan kedilere sahiplenmesi için aileler buluyor. Şu ana kadar 41 kediye sıcak yuva buldu.Gülfem Özen soğuk kış gününde sıcak yuva bulamadığı kediler içinde onların karınlarını doyuruyor. Ayakta kalmaları için mücadele veriyor. Bu yöntem ile kedilerin sokaktan kurtulduğunu belirten Özen, "Sokak hayvanları yoktur. Onları sokağa bırakan insan vardır. Soğuk kış günlerinde onlara evlerini acın insanlara teşekkür ediyorum" dedi.Özen ayrıca sokak köpeklerinin de sahiplenilmesi için çalışma yaptığını kaydetti. Gülfem Özen'in bu çalışması herkesin takdirini topladı.