Nefeslerİ kestiler

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde çığ altında ve telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik 64 personel, 2 eğitimli köpek ve 9 aracın katılımıyla tatbikat yapıldı. Valiliğin koordinesinde yapılan tatbikat, jandarma, AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi ve Isparta Turizm Doğa Arama ve Kurtarma (ISTUDAK) ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Çığ altında kalan sporcularla telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik tatbikat kuvvetli rüzgar ve tipi etkili olunca gerçeğini aratmadı.Tatbikat Sümbül Tepe'de başladı. Senaryoya göre çığ düşmesi sonucunda insanların kar altında kaldığını ihbar alan ekipler paletli araçlarla olay yerine sevk edildi. İz takip ve arama köpekleriyle başlatılan aramada köpekler göçük altında kalan yaralının izine ulaştı. Belirlenen yer küreklerle kazılarak yaralı çıkarıldı ve kızakla ambulansın bulunduğu yere götürüldü.Geçen hafta bir kayak merkezinde telesiyejin bozulması üzerine mahsur kalanların yaşadığı olumsuzluğun yaşanmaması için ikinci tatbikat telesiyejde gerçekleştirildi. Ekipler ardından makara sistemiyle mahsur kalanların bulunduğu noktaya ulaştı. Kurtarılan 2 kişi kar motorlarının ardında bulunan sedyelere konularak tedavi edilmek üzere tesislerin bulunduğu noktaya götürüldü.