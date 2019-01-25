Seydikemer’de seçim startı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'daAK Parti Seydikemer İlçe Başkanlığı seçim startını verdi. AK Parti İlçe binasında toplanan partililer birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yeniden aday gösterilen Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz de toplantıya katılarak partililerle sohbet ederek belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Otgöz, "Sizlerinde desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi geliştirip kalkındıracağız" dedi. AK Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş ise "Biz çalışkan bir partinin mensuplarıyız. Sayın başkanım ve partili arkadaşlarımla beraber 5 yıldır çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içinde şimdi buradan çalışmaya başladık" dedi.