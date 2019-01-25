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Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Tartıştığı arkadaşını kalbinden b��çakladı
Antalya'da birlikte alkol alıp eğlenen arkadaşlar arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bitti. Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2339 Sokak'taki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Olayda, Fikret A., arkadaşı Hakan Gülpınar'ı önce tartakladı sonrada kalbinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gülpınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaytdan sonra kaçan Fikret A., polis tarafından Muratpaşa ilçesinde Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde yakalandı. Fikret A., adliyeye sevk edildi.
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Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
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