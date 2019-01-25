TFF’den Fehmi teşekkürü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta oyuna girerek 'Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu' unvanı ile tarihe geçen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda attığı goller ve gösterdiği performansla da dikkati çeken Fehmi Koç için Antalyaspor'a tebrik mektubu gönderdi. MAÇTA SAKATLANMIŞTI
14-19 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Ege Turnuvası'nda şampiyonluğu elde eden 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen ve maçta sakatlanan oyuncu için 16 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım ile Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas imzalı mektupta şu ifadelere yer verildi: "Kulübünüz futbolcularından Fehmi Koç, milli takımımızın bu turnuvayı kazanmasında önemli katkıda bulunmuş, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Oyuncuların gelişmesinde katkıda bulunan kulübünüze ve gerek saha içi gerek saha dışı davranışlarıyla örnek bir şekilde milli formaya hizmet eden oyuncunuza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz."