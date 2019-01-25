TFF’den Fehmi teşekkürü

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta oyuna girerek 'Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu' unvanı ile tarihe geçen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda attığı goller ve gösterdiği performansla da dikkati çeken Fehmi Koç için Antalyaspor'a tebrik mektubu gönderdi.14-19 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Ege Turnuvası'nda şampiyonluğu elde eden 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen ve maçta sakatlanan oyuncu için 16 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım ile Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas imzalı mektupta şu ifadelere yer verildi: