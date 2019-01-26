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Bizim çocukların Erciyes keyfi

Aile, Çalışma ve Bakanlığı’nın ‘İlden İle ’ kapsamında ���dan ’ye giden çocuklar ilk kez kar gördü

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Bizim çocukların Erciyes keyfi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'İlden ile Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgi evlerinde kalan öğrenciler Kayseri'ye gitti. İlk defa karla tanışan çocuklar, Erciyes Kayak Merkezi'nde kızakla kayak yaptı. Erciyes'te güzel vakit geçiren çocuklar ayrıca kartopu oynadı. Ayrıca, proje kapsamında 12 çocuk da Alanya'ya giderek, ilk defa denizle tanıştı.

DENİZ VE KAR TAKASI
Öğrencilerle birlikte Kayseri'ye gelen Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik, "Çocuklarımızın kültürler arası kaynaşmasında diğer illere giderek farklı bölgeleri tanımalarını önemsiyoruz. Alanya'dan buraya gelen 2 çocuk evimiz var. 16 kişilik ekip olarak geldik. Kar görmeyen çocuklarımız vardı. Onlar kar ile buluştular" dedi. Çockular ise karın keyfini çıkardı.
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Bizim çocukların Erciyes keyfi
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