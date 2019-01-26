Bizim çocukların Erciyes keyfi

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Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'İlden ile Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgi evlerinde kalan öğrenciler Kayseri'ye gitti. İlk defa karla tanışan çocuklar, Erciyes Kayak Merkezi'nde kızakla kayak yaptı. Erciyes'te güzel vakit geçiren çocuklar ayrıca kartopu oynadı. Ayrıca, proje kapsamında 12 çocuk da Alanya'ya giderek, ilk defa denizle tanıştı.Öğrencilerle birlikte Kayseri'ye gelen Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik, "Çocuklarımızın kültürler arası kaynaşmasında diğer illere giderek farklı bölgeleri tanımalarını önemsiyoruz. Alanya'dan buraya gelen 2 çocuk evimiz var. 16 kişilik ekip olarak geldik. Kar görmeyen çocuklarımız vardı. Onlar kar ile buluştular" dedi. Çockular ise karın keyfini çıkardı.