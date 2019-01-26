CHP’de istifa şoku

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CHP Antalya'da belide meclis üyeleri partilerini eleştirerek peş peşe istifa etmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Reşat Oktay'dan sonra CHP'li Döşemealtı Belediye Meclis üyesi Hüseyin Çetinkaya da istifa etti. İstifasını noter kanalıyla gönderen ve CHP'li Başkan Turgay Genç'in en yakınındaki isim olarak bilinen Çetinkaya'nın istifası Döşemealtı'nda deprem etkisi yarattı.Çetinkaya, istifasına gerekçe olarak Belediye Başkanı Turgay Genç'in 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ederek liyakatsiz işçi alımlarını, partisinin ise sosyal demokrat düşünce yapısına uymayan tavır ve davranışlarını gösterdi. Çetinkaya daha önce belediye kuruluşu olan Döşemeyol A.Ş. yönetiminden de istifa etmişti. Bu istifa kararı, krizin ilk habercisi olarak yorumlanmıştı. Ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.Çetinkaya, belediye yönetiminin katılımcı fikir anlayışıyla yönetilmediğine dikkat çekerek, kimseden fikir alınmadan hareket edilmesine tepki gösterdi. Personel sayısının artmasıyla işçi maaşlarının ödenemediği belediyeye personel alımlarında liyakate dayalı değil hatır gönül işleriyle eleman alındığını ileri süren Çetinkaya, "Personele verilen sözler tutulmadı. Belediyede CHP'lilere değer verilmedi" diye konuştu. Çetinkaya'nın istifasına sebep yalnızca belediyenin tutumunun olmadığını vurgulayarak, "Maalesef bizim ilçe örgütümüzde sosyal demokrat düşünce temsil edilemiyor" dedi.