Deprem gerçeği konuşuldu

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AntalyaTicaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 'Deprem Gerçeği: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz ve Antalya' toplantısı düzenledi. ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katıldı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremle ilgili önemli bilgiler verdi. Özener, Antalya'nın deprem riski taşıyan bir coğrafya olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Mustafa Ayanoğlu da "Deprem gerçeğini önümüze koyup bilimsel temelli adımlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bunları daha çok konuşmamız, değerlendirmemiz ve somut adımlar atmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.