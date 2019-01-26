Dumanı fark etti faciayı önledi

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Antalya'nınAksu ilçesinde iki katlı müstakil bir evin mutfağında çıkan yangın, ev sahiplerinin son anda dumanı görmesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde bulunan Ramazan-Gülay Eker çiftinin iki katlı evinde çıktı. Sabah çalışmak için evin yakınında bulunan domates serasına giden çift, bir süre sonra evin mutfak kısmından duman çıktığını fark etti.Bir taraftan 112 ekiplerine haber veren Eker çifti, diğer taraftan yangını söndürmeye çalıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının diğer odalara sıçramaması ise olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Dumandan zarar gören Ramazan-Gülay Eker çifti kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Evde zarar gören eşyalar komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.