Girişimci kadına destek

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Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran önderliğinde düzenlenen Ocak ayı toplantısına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya İl Müdürü M. Şükrü Mısırlı katıldı. Mısırlı, girişimci kadınlara revize edilen destekler, gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Mısırlı, kapılarının tüm girişimcilere açık olduğunu belirtti. Mısırlı, KOSGEB desteklerinin ücretsiz ve aracısız verildiği uyarısında bulundu. Yeni üye Aydan Kalpakçı'ya da üyelik rozetini Baykan Yıldıran taktı.