HaberHattı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kalite Yönetim Sistemi belgesinin ardından kurumsallaşma sürecini geliştirmek amacıyla akreditasyon çalışmalarına başladı. 'Hemşirelikte Akreditasyonun Eğitime Katkıları' konulu eğitim programıyla, çalışmaların ilk adımı atıldı. Eğitime, akademik ve idari personel ile farklı hastanelerde görev yapan hemşireler katıldı. Fakülte, bu yıl içinde belgelendirme başvurusu yapacak.Isparta'dakırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar A. yönetimindeki 32 PA 601 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Turgay D. idaresindeki 32 FP 859 plakalı otomobil ISBAŞ Kavşağı'nda çarpıştı. Ağaca çarparak durabilen araçta yolcular Ayşe Katırcı (80) ile M.A. (12) yaralandı.Antalya'nınAlanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Ankara'ya atanan Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Seçil Erk'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim verildi. Alanya'da 2 yıldır görev yapan Seçil Erk'e plaketini veren Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Duman başarılı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.IspartaEğirdir Gölü'nde Jandarma Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin 100 metre misina ağı ve 150 adet kerevit sepeti ele geçirildi. Kaçak av malzemeleri Eğirdir'e bağlı Sorkuncak ve Beydere köylerinin açıklarında tespit edildi. Malzemeler Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kerevit popülasyonunu korumayı amaçlayan kontrol ve denetimlerin süreceği bildirildi