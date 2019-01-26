Hedef 180 milyon $

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Burdur'damermer ihracatı artıyor. 2018'de Burdur ihracatının yüzde 82'sini mermer ve maden ürünleri ihracatı oluşturdu. Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Başkanı Nasuh Ekinci, "İhracat rakamımız 2018 yılında yüzde 2.7'lik artışla 158 milyon 884 bin 130 dolar olarak gerçekleşti" dedi.Burdur'da yatırımların devam ettiğini anlatan Ekinci, "269 olan mermer ocağı sayısı geçen yıl 275'e çıktı. İhraç ettiğimiz taş çeşitliliğinde de artış var" dedi. Sektör olarak 2019 yılı ihracat hedeflerini 175-180 milyon dolar olarak belirlediklerini kaydeden Ekinci, "Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ihtiyacımız var. Bu konuya, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da önemli desteği var. 2019'da OSB için yatırımcılardan talep toplayacağız. Mermer sektöründe kümelenmeyi başarırsak, Burdur'un ve Burdur beji mermerin çok ciddi bir yeri olacağı kanaatindeyiz" açıklamasında bulundu.Dünya mermer ocaklarının yüzde 38'inin Türkiye'de olduğuna değinen Ekinci, "Dünyada 22 milyar dolarlık doğaltaş pazarı var ama biz sadece yüzde 10'luk kısmını kullanabiliyoruz. Payımızı yüzde 40'a çıkarmalıyız" dedi.