Isparta’ya dev bütçe

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Isparta'da2019 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş'in başkanlık yaptığı toplantıda Isparta'nın 2018 yılı yatımları ve sektörel gelişmeleri değerlendirildi. Vali Yardımcısı Ateş, "Öncelikli hedefimiz kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılmasıdır" dedi.Ateş, kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek altyapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının zamanında gerçekleştirilmesi çağrısı yaptı. 2018 yılı verilerini de açıklayan Ateş, "Isparta'da kamu kuruluşları ve mahalli idarelerce proje bedelleri toplamı 3 milyar 701 milyon lira olan bin 113 adet proje üzerinde çalışıldı. Bu projeler için 958 milyon 536 bin lira ödenek ayrıldı. Ödeneğin 796 milyon 600 bin lirası harcandı. Yüzde 83 parasal gerçekleşme, yüzde 61 fiziksel gerçekleşme oranına ulaşıldı" diye konuştu.