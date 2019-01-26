Karaçulha kültürü geleceğe taşınıyor

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinin en büyük mahallesi ve bin 600 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Karaçulha kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor. Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından kültürün yaşatılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, düzenlenen Karaçulha Yaren Gecesi, Yörükleri buluşturdu.Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı, "Kültürünü seven, Yörüğüm diyen herkesi etkinliklerimizle buluşturuyoruz" diye konruytu. Muhtar Mustafa Gizli de, mahallelerinin yaşayan bir kültür mirası olduğunun belirterek, "Bunu gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.