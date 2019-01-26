Kepez’de gençler yetenek sınavında

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKepez Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Kepez Müzik Ödülleri Yarışması'nın ön elemeleri tamamlandı. Kepez Belediyesi'nin yeni yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve her yıl bir başka usta ismin şarkılarıyla anılmasını gelenek haline getirdiği yarışmanın ön elemeleri gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 244 yetenekli genç, ön elemelere katıldı. Alper Kuş, Özkan Şenyurt, Yusuf Yıldız, Sinem Bakarlar ve Özkan Karaeroğlu gibi alanında uzman 5 müzisyenin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 35 genç yetenek, yarı finale katılmaya hak kazandı.