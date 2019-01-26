Moskova’da Türkiye Festivali

BUGÜN NELER OLDU

Kültürve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali'nin 3'üncüsü, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak. Ruslardan büyük ilgi gören Türkiye Festivali, bu yıl Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olması nedeniyle daha büyük önem kazandı.TÜROFED Başkanı Osman Ayık, tanıtım faaliyetlerinin çeşitlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Hedefimiz doğrudan tüketiciye dokunmak, doğrudan tüketiciye ulaşmak. Birincisi ve ikincisi son derece başarılı oldu. Rus halkından büyük destek gördük. Moskova halkı büyük rakamlarla geldi bizim festivalimize ve içinde yer aldı. Türkiye'yi orada yaşadılar. Bu sene yapacağımız festivalin hazırlık çalışmalarına da şimdiden başladık" dedi.