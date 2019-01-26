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Oscar'ın yolu Antalya'dan geçti. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapan ve ödül alan 'Bir Aile İşi', 'Kefernahum' ve 'Soğuk Savaş' Oscar adayları olarak gösterildi. Oscar'da ilk 9'a kalan filmler arasında Antalya'da yarışan 5 film vardı. Bu filmlerden 3'ü 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar adayı olarak açıkladı.Ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren da 2006'da festivale onur konuğu olarak katıldıktan 4 ay sonra En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "3 filmin Oscar Adayı olarak finale kalması son derece önemlidir. Festivalimizin kalitesi ortaya çıkmıştır" dedi.