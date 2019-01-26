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Oscar’ın yolu ’dan

55’inci Uluslararası Film Festivali’nde yarışan ‘Bir Aile İşi’, ‘Kefernahum’ ve ‘’, Oscar’a aday gösterildi

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Oscar’ın yolu Antalya’dan
Oscar'ın yolu Antalya'dan geçti. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapan ve ödül alan 'Bir Aile İşi', 'Kefernahum' ve 'Soğuk Savaş' Oscar adayları olarak gösterildi. Oscar'da ilk 9'a kalan filmler arasında Antalya'da yarışan 5 film vardı. Bu filmlerden 3'ü 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar adayı olarak açıkladı.

GELENEK BOZULMADI
Ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren da 2006'da festivale onur konuğu olarak katıldıktan 4 ay sonra En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

KALİTE TESCILLENDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "3 filmin Oscar Adayı olarak finale kalması son derece önemlidir. Festivalimizin kalitesi ortaya çıkmıştır" dedi.
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