Sözün bittiği yer

BUGÜN NELER OLDU

ENGELLİLERİN zaten zor olan yaşamlarının, duyarsız ve vurdumduymaz tavırlarla nasıl daha zorlaştığının son örneği Antalya Sinan Mahallesi Recep Peker Caddesi'nde yaşandı. Antalya'da kaldırıma park edilen otomobil, tekerlekli sandalyesindeki engelli vatandaşa zor anlar yaşattı.KALDIRIMI tamamen kapatacak şekilde park eden araç nedeniyle karşıya geçemeyen engelliye trafik polisi yardım etti. Polis, engelli vatandaşa yardım etmekle kalmadı, araç sürücüsüne yaya geçişini engellemekten dolayı 108 TL para cezası uyguladı.YAŞANAN olay engellilerin her gün karşılaştığı sorunların küçük bir örneği. Duyarsız sürücülerin yanlış park sorunu artıyor. Belediye, emniyet ve STK'lar bu konuda çalışma yürütmeliyiz. Engelsiz Antalya hedefi mümkün.