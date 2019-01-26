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Sözün bittiği yer

Sürücü otomobilini kaldırıma park ettiği için engelli vatandaş çaresiz kaldı. Tekerlekli sandalyeyi iterek engelliyi öbür tarafa geçiren polis, sürücüye para cezası kesti

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Sözün bittiği yer
BUNUN ADI DUYARSIZLIK
ENGELLİLERİN zaten zor olan yaşamlarının, duyarsız ve vurdumduymaz tavırlarla nasıl daha zorlaştığının son örneği Antalya Sinan Mahallesi Recep Peker Caddesi'nde yaşandı. Antalya'da kaldırıma park edilen otomobil, tekerlekli sandalyesindeki engelli vatandaşa zor anlar yaşattı.

TRAFIK POLISI YARDIM ETTI
KALDIRIMI tamamen kapatacak şekilde park eden araç nedeniyle karşıya geçemeyen engelliye trafik polisi yardım etti. Polis, engelli vatandaşa yardım etmekle kalmadı, araç sürücüsüne yaya geçişini engellemekten dolayı 108 TL para cezası uyguladı.

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ ANTALYA ŞUBE BAŞKANI MEHMET KARAVURAL
Hassas olmalıyız
YAŞANAN olay engellilerin her gün karşılaştığı sorunların küçük bir örneği. Duyarsız sürücülerin yanlış park sorunu artıyor. Belediye, emniyet ve STK'lar bu konuda çalışma yürütmeliyiz. Engelsiz Antalya hedefi mümkün.
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Sözün bittiği yer
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