Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mail ve sosyal medya hesaplarına gelen davet mesajı kapsamında, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Son 4 ayda 753 ev ziyareti yapan Tütüncü, ziyaret maratonunu gecesi saat 01.30'da kadar sürdürüyor.

REKORA GİDİYOR

Bir bardak çay eşliğinde demli sohbetlerin yapıldığı, taleplerin dinlendiği ve sorunlara çözümlerin üretildiği ev ziyaretlerini Tütüncü, meclis üyeleri, bürokratları ve parti teşkilat üyeleri olmaksızın tek başına gerçekleştiriyor. Son 120 günde 753 ev ziyareti yapan Başkan Tütüncü, toplumun her kesiminden gelen ziyaret talebini karşılayabilmek için zamanla yarışıyor. Gündoğmuş Mahallesi'nde komşularıyla gün yapan Ümmü Kirezli'nin evine konuk olan Tütüncü, Teomanpaşa, Düdenbaşı, Altınova Orta, Sütçüler, Varsak Demirel ile Yeni Doğan Mahallesi'nde 8 evi ziyaret etti.

KEPEZ İLE CAN CANAYIZ

Tütüncü, "Elmalı Sitesi'nde dostlarımızla güzel bir sohbeti paylaştık. Taleplerini dinledim. Gece saat 01.00'de, belediye Elmalı Sitesi'ndeydi. Sorularını cevaplandırdık. Gönül gönüle olunca geceyi gündüzümüze katıyor ve problemleri çözüyoruz. 2014'de 'Hep yan yana can cana -bak ne yollar açmıştık' demiştik. İşte o günden sonra hep can cana olduğumuz canlarla, dostlarla can cana olmaya devam ediyoruz. Yürüyecek nice yollarımız var ve yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.