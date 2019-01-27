Adayları açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Antalyalılarla buluşacak. 100. Yıl'daki Antalya Spor Salonu'nda saat 13.30'da düzenlenmesi beklenen organizasyonda Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını açıklayacak. Antalya'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yeniden adaylığını 24 Kasım 2018'de açıklayan Başkan Erdoğan'ın özellikle 5 merkez ilçede açıklayacağı adaylar merakla bekleniyor. Erdoğan'ın MHP adaylarını da açıklayacağı belirtiliyor.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adayları açıkladıktan sonra saat 16.30'da Antalya Büyükşehir'e ait 841 milyon lira yatırım bedelli 27 projenin toplu açılış törenine katılacak. Konyaaltı'ndaki Boğaçayı yaşam alanındaki tören öncesi Başkan Erdoğan'ın Kumluca ve Finike'de hortum felaketinin yaşandığı bölgelerde inceleme yapabileceği de vurgulandı.