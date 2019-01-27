Alanyaspor kritik eşikte

BUGÜN NELER OLDU

ytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Ankaragücü karşısında ikinci yarının en zorlu maçına çıkacak. Saat 20.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarınıŞimşek, bugün Ankara'ya gidecek. Ankaragücü ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadeleye FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Uluslar Ligi'nde 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 maç yöneten Özkahya, turuncu-yeşillilerin bugüne kadar 6 maçında görev yaptı.