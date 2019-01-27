Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Alanyaspor kritik eşikte

kritik eşikte

İkinci yarıya Sivas galibiyetiyle başlayan Güney ekibi yarın 1 puan gerisindeki A.Gücü ile karşılaşacak. Maç, Alanya’nın hedefleri için büyük önem taşıyor

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Alanyaspor kritik eşikte
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Ankaragücü karşısında ikinci yarının en zorlu maçına çıkacak. Saat 20.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarını yağmur ve fırtına altında sürdüren turuncu yeşillilerde Sergen Yalçın, futbolcularını yeni stadında ilk maçına çıkacak rakip için uyardı. Şimşek, bugün Ankara'ya gidecek. Ankaragücü ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadeleye FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Uluslar Ligi'nde 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 maç yöneten Özkahya, turuncu-yeşillilerin bugüne kadar 6 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 mağlubiyet aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor kritik eşikte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN