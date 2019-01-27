Antalya’nın zor sınavı

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ntalyaspor, bugün Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, hafta içerisinde ise Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.
BÜYÜK REKABET VAR
Kupa serüveni sona eren ve lige odaklanan Antalyaspor, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanacak bu maç için dün Konya'ya gitti. Konyaspor karşılaşması öncesi sakatlıkları devam eden Diego ve Celustka maç kadrosuna alınmazken defansta bu iki ismin yerine Salih Dursun ve Bahadır'ın forma giymesi bekleniyor.
İki takım, daha önce 15'i Süper Lig'de olmak üzere 40 kez karşılaştı. Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçta da Antalyaspor 3-1 yenik duruma düşmüş ve karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 3-3 eşitlikle ayrılmıştı. ANTALYA TARAFTARI YOK!
Öte yandan bugün deplasmanda oynanacak mücadeleye Antalyaspor taraftarı Konya İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği alınmayacak. Saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek.