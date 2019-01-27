Antalya’nın zor sınavı

BUGÜN NELER OLDU

ntalyaspor, bugün Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.BÜYÜK REKABET VARKupa serüveni sona eren ve lige odaklanan Antalyaspor, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanacak bu maç için dün Konya'ya gitti.İki takım, daha önce 15'i Süper Lig'de olmak üzere 40 kez karşılaştı. Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçta da Antalyaspor 3-1 yenik duruma düşmüş ve karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 3-3 eşitlikle ayrılmıştı. ANTALYA TARAFTARI YOK!Öte yandan bugün deplasmanda oynanacak mücadeleye Antalyaspor taraftarı Konya İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği alınmayacak. Saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek.