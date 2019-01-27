Asli görevimiz çözüm üretmek

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir ilçesine çalışma ziyareti düzenledi. Seçim Güvenliği, Bağımlılıkla Mücadele ve Açık Kapı hakkında bilgiler veren Vali Seymenoğlu, muhtar toplantılarının amacının ili sadece merkezden yönetmek yerine alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını yerinde görmek olduğunu söyledi.

VATANDAŞLA BULUŞTU

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile de bir araya gelen Vali, Sarıidris Kasabası'na giderek Belediye Başkanı Ramazan Pala ve vatandaşlarla buluştu. Beydere köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu, asli görevlerinin vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları mahallinde dinlemek ve acil çözüm üretmek olduğunu belirtti.