Biraz daha sabır

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, camiadan biraz sabır beklediklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Korkmaz, "Biz hiçbir zaman hedefsiz olmadık. Bunu hem kulübüm hem takımım hem de kendi adıma söylüyorum. Hedeflerimiz var. Mesela 1. Lig'de oynayan oyuncumuz Drole'u Süper Lig'de oynatıyoruz. Bahadır Öztürk, 2. Lig'de oynuyordu, şimdi Süper Lig'de oynuyor. Doğukan, 3. Lig'de oynuyordu. Şimdi Süper Lig'de oynuyor. Genel anlamda baktığımızda Süper Lig'de 3 genç oyuncu oynatıyoruz. Bu, bir kulüp için geleceği inşa etme adına önemli bir hedef" şeklinde konuştu. BİZE 2 YIL MÜSAADE

Hedeflere ulaşmada tüm camianın sabırlı olmasını isteyen Korkmaz, "Bazen engeller çıkacak, takılacağız ama yine ayağa kalkacağız. Ayağa kalkarken bizi, Antalyaspor'u sevenler ayağa kaldıracak. İki yıl içinde hedeflere ulaşacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Zor süreci birlik ve beraberlik içinde atlatmamız lazım" dedi.

PAS HATASI OLMAMALI

Atiker Konyaspor'la zorlu bir maç oynayacaklarını vurgulayan Korkmaz, "Çok kompakt, birbirine yakın oynayan bir takım. Deplasmanda ve yoğun bir taraftar baskısı altında oynayacağız. Üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

TANER KARAMAN DİYOR Kİ

EKONOMISTLERIN klasik söylemlerinden biridir: Altın uzun vadede kaybettirmez. Futbolda da aynı şey genç futbolcular için geçerli. Her biri işlenmeyi bekleyen cevherler olan bu sporculara yapılan yatırımlar gelecekte yüksek olasılıkla finansal başarıyı da sağlayacaktır. Bu anlamda Antalyaspor'un çok sayıda transfer yerine gençlere yönelimi takdire şayan.