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Çevreyi korumak için file çanta örüyorlar

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Çevreyi korumak için file çanta örüyorlar
Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Mahallesi'ndeki Yaşlı Evi'nde kadınlar, alışverişlerde paralı hale gelen plastik poşetlerin yerini alacak pazar fileleri, alışveriş çantaları örüyor. Değişik tip ve renkte ipliklerle tığ, örgü, ilmek gibi teknikler kullanarak birbirinden farklı tasarımlara imza atan Yaşlı Evi üyeleri, bir gün içinde bir pazar filesini tamamladıklarını söyledi. File ve çantaları tamamladıktan sonra üzerlerine farklı desenler de işlediklerini belirten kadınlar, Yaşlı Evi'nin erkek üyelerinin de bu işe merak duymaya başladığını anlattı
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Çevreyi korumak için file çanta örüyorlar
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