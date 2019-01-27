Eşini yaşama bağladı

Antalya'da, 5 yıldır diyabet ve yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tedavisi gören ve 9 ay önce böbrekleri iflas eden 51 yaşındaki Hasan Özen'e 28 yıllık eşi 21 yaşındaki Hatice Özen can verdi. Eşini yaşama bağlayan Hatice Özen, "Hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak için yola çıkmış ve birbirimize 'evet' demiştik. Ailemizin direğinin başımızdan eksik olmasına razı olamazdım" dedi.

OPERASYON 3,5 SAAT SÜRDÜ

Özen'in böbreğinin, eşi Hasan Özen'e nakledilmesi için yapılan testler olumlu çıkınca bir anda durum değişti. 16 Ocak günü 3.5 saat süren operasyonla Hatice Özen'in bir böbreği, eşi Hasan Özen'e nakledildi. Hasan Özen, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Özen ise, "Yıllarca tedavi gördüm. Daha fazla dayanamadım. Eşimde durumuma daha fazla dayanamadı. Bana böbreğini verdi. Eşimin her zaman yanımda olması beni hayata bağladı. Ben ve eşim şu an sağlıklıyız" dedi.

VERİLEN SÖZ ÖNEMLİYDİ

Eşi Hasan Özen ile ilk günden bu yana mutlu bir evlilikleri olduğunu, söyleyen Hatice Özen, "Hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak için yola çıkmış ve birbirimize 'evet' demiştik. Ailemizin direğinin başımızdan eksik olmasına razı olamazdım. Sevgimiz ve birbirimize verdiğimiz söz her şeyin üstündeydi. Şu anda ben ve eşim ayaktayız, çok iyiyiz" diye konuştu.