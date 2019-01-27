Gelenek yaşatılıyor

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki Olgunlaşma Enstitüsü, 'Sanatla Hayat Dolu Günlük Geleneksel Atölyeler' etkinliğiyle Türk-İslam Kültürü'nü yaşatıyor. Atölyelerde tarih yeniden canlandırılıyor.

ESERLER BÜYÜLÜYOR

Bir yıl önce başlayan uygulamada geleneksel Türk İslam Kültürü'nün değerleri ve el sanatları farklı branşlarda açılan atölyelerde hayat buluyor. Çocuklar ve yetişkinlerin faydalandığı atölyelerde birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor. Oluşturulan geleneksel atölyelerde nakış, keçe, telkari, giyim, seramik, Türk İslam Sanatları, çarpana, ebru, cam, füzyon, bez bebek ve yiyecek kurslarında eğitimler veriliyor. Enstitünün bünyesinde yetiştirdiği kişiler, atölyelerde hocalık yaparken özellikle yetişkinler kurslara ilgi gösteriyor. Atölyelerde yapılan geleneksel kültürel eserler ise enstitü binasını adeta bir müze haline getirdi. Yörük geleneksel kıyafetleri, Elmalı gelinliği, Selçuklu hükümdarları kıyafetleri gibi eserler enstitü binasında sergileniyor.

VALİ NAZAR BONCUĞU YAPTI

VALI Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu ile kızlarının ziyaret ettiği geleneksel atölyelerde cam sanatı ve seramik çalışmalarında bulundu. Vali Karaloğlu, cam sanatçılarıyla birlikte cam işleyip nazar boncuğu yapmayı denedi.