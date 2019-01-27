Hayalet köye 70 bin ziyaretçi

Muğla'da ören yerleri içerisinde en fazla ziyaretçiyi ağırlayan yerlerin başında Fethiye ilçesindeki Karaköy geldi. Kuruluşu 11. yüzyıla dayanan köy bir Likya uygurlığı üzerine kurulmuş. Mübadele ile Rumların terk ettiği ve hayalet görünümlü Kayaköy'ü 2018'de 69 bin 368 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Gişelerde 321 bin 670 TL gelir bıraktı.

IMAR BARIŞI SORUNU ÇÖZDÜ

Kayaköy Mahalle Muhtarı Metin Ekiz, yıllarca imar sorunu yaşanan bölgede imar barışı ile sorunlarının çözüldüğünü belirterek, turizmin önünün açıldığını söyledi.