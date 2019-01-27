Hayvan severlere köpek pansiyonu

Antalya'da 13 yıl önce kurulan köpek eğitim ve üretim çiftliği köpek sahiplerine pansiyon hizmeti veriyor. Tatil veya iş gezisine çıkan hayvan sahipleri, köpeklerini pansiyona bırakıyor. Pansiyon ayrıca güvenlik güçlerine de köpek eğitim hizmeti veriyor. Köpekler özel alanlarda koşarak enerjisini boşaltıyor, ısıtmalı odalarda dinleniyor.

EMNİYETE KÖPEK

Kundu'da hizmet veren ve 30 özel kulübenin olduğu köpek çiftliğinde pansiyondaki günlük bakım ücreti 30 ile 50 lira arasında değişiyor. Çiftliğin kurucusu Özkan Güzel, pansiyon hizmetinin yanı sıra köpek eğitimi hizmeti de verdiklerini söyledi.