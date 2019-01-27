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’nın diyet mutfağı açıldı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Isparta’nın diyet mutfağı açıldı
Ispartalıların daha sağlıklı beslenmeleri ve fit olmaları için Diyetisyen Dilara Göksenin Saraç tarafından Formula Diyet Mutfak açıldı. İstanbul'da çeşitli ofislerde çalıştığını ancak en keyifli tecrübeyi diyet mutfakta edindiğini belirten Saraç, "Bilgi ve birikimimi tecrübelerim ile birleştirip Ispartalılara hizmet etme kararı verdim" dedi. Diyetisyen Saraç, "Formula Diyet Mutfakta 2 farklı hizmetimiz mevcut. Birincisi, Isparta'nın alışık olduğu sağlıklı beslenme danışmanlığı. İkincisi ise diyet mutfak. Diyet mutfakta beslenme danışmanlığına ek olarak, danışanlarımız için planlanan diyet listesini mutfakta hazırlayıp kişinin evine gönderdiğimiz sistem" diye konuştu.
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Isparta’nın diyet mutfağı açıldı
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