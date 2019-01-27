Isparta’nın diyet mutfağı açıldı

Ispartalıların
daha sağlıklı
beslenmeleri ve fit
olmaları için Diyetisyen
Dilara Göksenin
Saraç tarafından Formula
Diyet Mutfak
açıldı. İstanbul'da
çeşitli ofislerde çalıştığını
ancak en keyifli tecrübeyi
diyet mutfakta edindiğini belirten
Saraç, "Bilgi ve birikimimi tecrübelerim
ile birleştirip Ispartalılara hizmet
etme kararı verdim" dedi.
Diyetisyen Saraç, "Formula
Diyet Mutfakta 2 farklı hizmetimiz
mevcut. Birincisi, Isparta'nın alışık
olduğu sağlıklı beslenme danışmanlığı.
İkincisi ise diyet mutfak. Diyet
mutfakta beslenme danışmanlığına
ek olarak, danışanlarımız için planlanan
diyet listesini mutfakta hazırlayıp
kişinin evine gönderdiğimiz
sistem" diye
konuştu.