Isparta’nın diyet mutfağı açıldı

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Ispartalılarındaha sağlıklıbeslenmeleri ve fitolmaları için DiyetisyenDilara GökseninSaraç tarafından FormulaDiyet Mutfakaçıldı. İstanbul'daçeşitli ofislerde çalıştığınıancak en keyifli tecrübeyidiyet mutfakta edindiğini belirtenSaraç, "Bilgi ve birikimimi tecrübelerimile birleştirip Ispartalılara hizmetetme kararı verdim" dedi.Diyetisyen Saraç, "FormulaDiyet Mutfakta 2 farklı hizmetimizmevcut. Birincisi, Isparta'nın alışıkolduğu sağlıklı beslenme danışmanlığı.İkincisi ise diyet mutfak. Diyetmutfakta beslenme danışmanlığınaek olarak, danışanlarımız için planlanandiyet listesini mutfakta hazırlayıpkişinin evine gönderdiğimizsistem" diyekonuştu.