Merih Demiral İtalya yolcusu

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ALANYASPOR'UN genç stoperi Merih'in Sassuolo'ya transferi gerçekleşmek üzere... Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, uzun süredir takip ettiklerini ve Merih'i takıma kazandırmak istediklerini ifade etti. Fenerbahçe'nin beledsiz bırakması sonrası Sporting Lizbon'a transfer olan Merih, Alanyaspor'a kiralanmıştı. 20 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'un satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan ekip Sassuolo, Alanyaspor'un opsiyonu kullanıp Merih'i de kendilerine satmalarını istiyor. Alanyaspor'un 3.5milyon Euro opsiyonu ödeyip 7 milyon Euro'ya Sassuolo'ya sat- Merih Demiral ması bekleniyor.