Mobilya atölyesi yangında kül oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki bir iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

TAMAMEN YANDI

Karaçulha Mahallesi 40. Sokak'ta Hüseyin Özdemir'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın atölyenin yanında bulunan başka bir iş yerine sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iş yerinde ise maddi hasar oluştu.