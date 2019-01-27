Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Mobilya atölyesi yangında kül oldu

Mobilya atölyesi yangında kül oldu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019
Mobilya atölyesi yangında kül oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki bir iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

TAMAMEN YANDI
Karaçulha Mahallesi 40. Sokak'ta Hüseyin Özdemir'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın atölyenin yanında bulunan başka bir iş yerine sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iş yerinde ise maddi hasar oluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mobilya atölyesi yangında kül oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN