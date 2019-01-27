Ses telleri için terapi

Çeşitli nedenlerle sesleri kısılan hastalar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatların ardından ses terapisi görerek yeniden konuşmayı öğreniyor. Hastanenin Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliğinde görevli Uzman Doktor Didem Sonbay Yılmaz'ın cerrahi müdahaleleri ve ses terapisti Cansu Afyoncu'nun terapileri ile hastalar yeniden seslerine kavuşuyor.

BAZEN AMELİYAT GEREKLİ

Yılmaz, hastaların, sesi yanlış kullanma, çok fazla bağırma, çok sigara kullanımından ses kısıklığı ile tiroid ve benzeri sorunlar nedeniyle yapılan ameliyatlar sonucu ses tellerinde oluşan hasar yüzünden kendilerine başvurduğunu söyledi. Yılmaz, "Ses tellerine enjeksiyon dahil çeşitli cerrahi müdahaleler ile hastaların seslerine yeniden kavuşmalarını sağlıyoruz. Bazı hastaları da cerrahi müdahaleden sonra ses terapistine yönlendiriyoruz" dedi. Ses terapisti Cansu Afyoncu, hastalardaki ses bozukluğuna göre özel terapi programı uyguladıklarını dile getirdi.